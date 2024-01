Sven Jaecques komt met heel serieuze, maar ook grappige woorden na Gala van Royal Antwerp FC

Donderdagavond werd het Gala van de Gouden Schoen het Gala van Royal Antwerp FC. De kampioen en bekerwinnaar pakte alle prijzen op het gala.

Toby Alderweireld pakte de Gouden Schoen, maar ook alle andere trofeeën gingen naar pionnen van The Great Old. Een ware triomftocht voor de regerende kampioen en bekerwinnaar.

Ook op de club zelf werd alles en iedereen nog eens in de bloemetjes gezet voor het Gala van Royal Antwerp FC. CEO Sven Jaecques sprak de aanwezigen toe en had het ook over de lofbetuigingen en waardering die de club krijgt voor alles.

“De Gouden Schoen is het orgelpunt op de voorbije maanden”, citeert Het Laatste Nieuws hem. “Dit is fantastisch voor de club. Eigenlijk moeten we íedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt. Jeugdtrainers, Raad van Bestuur, medewerkers…”

Marc Overmars geschorst?

Jaecques sprak ook expliciet over Marc Overmars, over wiens positie er momenteel veel twijfel is doordat hij wereldwijd geschorst werd door de FIFA. “Hij is er niet door omstandigheden. Wel, hij is ook een architect van dit succes.”

Jaecques rondde ook af met een grapje richting de nieuwe Gouden Schoen Toby Alderweireld. “Je hebt nog anderhalf jaar contract en ik heb gelezen dat je eens samen wil zitten met ons. Als het aan verminderde voorwaarden kan, zien we dat zeker zitten”, besloot hij.