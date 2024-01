De man die Arthur Vermeeren naar Antwerp loodste: "Of ik een percentje krijg?"

Arthur Vermeeren is niet langer speler van Royal Antwerp FC. Hij speelt de komende zeven jaar voor Atletico Madrid.

Arthur Vermeeren heeft zijn toptransfer beet. Hij ruilt Royal Antwerp FC in voor Atletico Madrid. Een knappe zet voor de amper 18-jarige voetballer.

Al was het nooit zover gekomen als Ralph Rust Vermeeren in 2018 niet naar de Bosuil had gehaald. Of hij nu een procentje krijgt, daarover is Rust duidelijk.

“Dat stond destijds helaas niet in het contract”, lacht Rust bij Gazet van Antwerpen. “Over contracten gesproken: wij deden toen nog puur vrijwilligerswerk voor Antwerp. Moet je voorstellen, nauwelijks zes jaar geleden.”

Die overgang, die twee jaar tijd in beslag nam, is de redding geworden voor Vermeeren. “Arthur zat bij KV Mechelen op een dood spoor. Toch is het mooi dat hij, samen met zijn ouders, een stap achteruit durfde te zetten van elite A naar elite B. Dat is weinig jonge voetballers en hun entourage, die vaak op prestige focussen, gegeven.”

Rust, nu aan de slag bij Anderlecht, maakt een opvallende vergelijking nog. “Wat Lukaku voor Neerpede betekent, betekent Vermeeren voor de RAFC Academy. Al wil ik er toch aan toevoegen dat Vermeeren zonder Marc Overmars en Mark van Bommel niet zou staan waar hij nu staat.”