Referee Department geeft fout in het voordeel van KRC Genk toe

De Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk was er eentje met veel ongeregeldheden. Ook het Referee Department gaf nu nog een fout van de scheids toe.

STVV kreeg tegen KRC Genk een strafschop, maar het claimde nog een tweede. In de eerste helft kwam Yamamoto in contact met Fadera in de zestien, maar zowel de scheidsrechter van dienst als de VAR grepen niet in. De fans van STVV waren alvast zeker van hun stuk.

“Wij hadden hier een VAR-tussenkomst en een strafschop verwacht”, klinkt het bij het Referee Department meteen. Serge Gumienny was benieuwd of ze dit zouden doen en dat deden ze dus. Hij vond de prestatie van de ref van dienst zelfs heel erg zwak.

“Mijn buikgevoel nam het in deze fase onmiddellijk over”, zegt scheidsrechter D'Hondt in Under Review. “Ik zag wel degelijk dat er contact was, maar ik vond het te licht. Naar mijn gevoel liet Yamamoto zijn been een beetje hangen om te anticiperen op het contact dat zou komen. Hij ging er ook vlot over, vandaar dat het voor mij te licht was.”

De strafschop die STVV in de tweede helft kreeg was volgens het Referee Department wel correct, net als de rode kaart voor Arteaga en het tweede geel voor Heynen. Paintsil verdiende volgens het Referee Department ook geen strafschop voor zijn contact met Zahiroleslam.