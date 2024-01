VAR-moment beslist duel tussen Charleroi en Eupen

Sporting Charleroi won vanavond met 1-0 van KAS Eupen. Het was de VAR die besliste over het enige doelpunt van de partij.

In het midden van de tweede helft was het Parfait Guiagon die voor de overwinning zorgde, al was dat wel met een omstreden doelpunt. De scheidsrechter had hands gezien, maar de VAR oordeelde van niet.

Bij Eupen legde men zich snel neer bij de beslissing. “Het was een saaie match”, zei trainer Florian Kohfeldt van Eupen. “Charleroi deed het goed door ons uit de flow te halen waar we na de voorbije weken zaten.”

“We moeten er nu niet bij stilstaan of die goal geldig was of niet. We moeten het aanvaarden, net zoals deze nederlaag. Het is cruciaal in deze degradatiestrijd dat we niet te lang in onze frustraties blijven hangen."

Coach Felice Mazzu van Charleroi was vooral blij dat hij won en zijn ploeg zag strijden. Zijn ploeg trof uiteindelijk ook twee keer de lat.