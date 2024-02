Drie vervelende tegengoals in blessuretijd bij Club Brugge: Georges Leekens velt zijn oordeel

Club Brugge zit de voorbije wedstrijden met een vervelend probleem. Het incasseerde in drie matchen drie goals in blessuretijd.

Tegen KV Kortrijk liet Club Brugge de zege uit handen glippen door een goal in de 97ste minuut. Tegen Antwerp verloor het in de 99ste minuut en tegen Union SG gaf het in de 92ste minuut een riante uitgangspositie in de halve finale van de beker weg.

Drie doelpunten in blessuretijd, het kan haast niet anders dan dat dit voor twijfel zorgt in de rangen van Club Brugge. Volgens ex-trainer Georges Leekens is het duidelijk van waar dat concentratieverlies in het slot komt.

“Euforie”, zegt Leekens aan Het Nieuwsblad. “Ik heb het als trainer bij de Duivels ook meegemaakt. Ik denk dat de spelers van Club Brugge na de 2-0 ook een euforisch gevoel hadden. 'Oef, we gaan deze belangrijke wedstrijd tegen onze rivaal Union winnen', dat gevoel.”

Het mag geen obsessie worden, zo geeft Leekens mee, maar er is volgens hem ook geen enkele reden om paniekerig te reageren.

Geen twijfel bij Club Brugge

Ronny Deila mag op zijn twee oren slapen, aldus Leekens. “Eigenlijk is het simpel voor hem, hoor. Hij moet gewoon focussen op het positieve. Club was echt wel goed tegen Union, dus twijfel is niet nodig.”

Eerder dit jaar was er al een periode dat iedereen twijfelde aan Club Brugge, maar het spel van blauwzwart blijft de voorbije weken een positieve progressie vertonen. “Dat is het belangrijkste en dat moeten hij en zijn spelers onthouden.”

Een vlotte zege dit weekend tegen KAS Eupen kan snel voor een kantelmoment zorgen, maar een ploeg die tegen degradatie vecht kloppen is nooit een sinecure. De drie punten pakken dus, de manier waarop doet er niet toe, zoals Vanaken als zei na Union.