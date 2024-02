Druk neemt toe bij Charleroi: eerste kop rolt na 3 op 15

Met 3 op 15 na de winterstop lijkt het nog niet helemaal te draaien bij Charleroi. Dat heeft nu ook gevolgen voor de staf, een assistent van Felice Mazzu is ontslagen.

Na vier van de laatste vijf wedstrijden te verliezen, is het tijd om de boel terug te laten draaien, moeten ze bij Charleroi gedacht hebben. Eerder kwam de club al met het nieuws dat supporters die meereizen naar OH Leuven, gratis tickets krijgen. De club wil zo veel mogelijk fans in het uitvak zien.

Iets later volgde het nieuws van een ontslag. Sandro Salamone zal niet langer deel uitmaken van de staf van Charleroi. Volgens La Dernière Heure stopt hun samenwerking onmiddellijk. De club heeft zelf nog niet gecommuniceerd hierover.

Salamone was videoanalist bij de club en volgde zijn goede vriend Mazzu al jarenlang. De twee werkten samen bij KRC Genk, Anderlecht, Union SG en uiteindelijk dan ook Charleroi. Afgelopen weekend was hij nog van de partij in de wedstrijd tegen Anderlecht.