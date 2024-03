Welk doel heeft Club Brugge nu nog voor de Play-offs? Hans Vanaken spreekt klare taal

Club Brugge heeft afgelopen weekend met 0-3 gewonnen op het veld van KRC Genk. Blauw-zwart zal nu naar alle waarschijnlijkheid de Champions Play-offs wel halen.

Volgens een kansberekening van de Pro League en Opta, heeft Club 99,9% kans op de Champions Play-offs. Toch blijft Hans Vanaken met twee woorden praten.

"We hebben een heel goede stap in de juiste richting gezet. Daar moeten we ons aan optrekken, Play-off 1 is dan ook het grote doel", vertelde hij.

De punten worden binnen enkele weken gehalveerd. Vanaken wil met Club daarvoor nog zo veel mogelijk punten nemen. "We moeten alleen zorgen dat we wedstrijden blijven winnen, vooral die laatste twee wedstrijden nu, zodat het gat niet groter wordt met de ploegen boven ons."

Ondanks de recente tegenslagen, blijft de strijdlust er nog wel bij blauw-zwart. "Daarop moeten we mikken. Om nog te proberen er een mooi seizoen van te maken, en het goed af te sluiten op een zo hoog mogelijke plaats."