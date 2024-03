Hasi spreekt eindelijk over contractverlenging waar fans van KV Mechelen zo op hopen

Besnik Hasi heeft zich in een mum van tijd enorm populair gemaakt bij KV Mechelen. Hij loodste de club van de 14de plaats naar de achtste. En wie weet wat er in de laatste twee wedstrijden nog uit de bus valt? Maar de succescoach heeft wel maar een contract tot het einde van het seizoen.

De fans van KV Mechelen worden intussen ongeduldig. Zij willen dat hun bestuur zo snel mogelijk werkt maakt van die contractverlenging zodat hij volgend seizoen ook nog aan het roer staat. Maar Hasi hield tot nu toe zelf de boot wat af.

"Als ik van mijn spelers verlang om hun focus te houden, dan moet ik dat ook doen. Twee weekjes, wat is dat? Daarna is er nog tijd genoeg om te praten. Ik ga sowieso eerst met KV Mechelen rond de tafel zitten", geeft hij aan in HLN.

"En zelfs als we niet tot een akkoord zouden komen, ga ik niet ontgoocheld of bitter zijn. Ik heb al genoeg meegemaakt. Maar het is wel positief dat ik opnieuw in beeld ben in België."

"Want je kan één keer op vakantie gaan, zelfs twee of drie keer, maar geen vijftig keer, hé. Dat 'trekt op niks'." In ieder geval is hij ook bij andere clubs weer op de radar verschenen. Werk aan de winkel voor Tim Matthys...