Brian Riemer en Anderlecht slikken extra opdoffer voor clash met Genk

Dit weekend is er een pittig duel tussen KRC Genk en RSC Anderlecht. Paars-wit probeert dan de leidersplaats vast te houden in de Jupiler Pro League. Dat zal het wel moeten doen zonder een aantal sterkhouders.

Van Thorgan Hazard zal er in 2024 geen sprake meer zijn, dat is ondertussen bevestigd door coach Brian Riemer. En er is nog meer slecht nieuws te melden door de Deense oefenmeester van RSC Anderlecht. Dat gaf hij aan op zijn persconferentie.

Zo is ook Yari Verschaeren nog niet fitgeraakt voor het treffen met Genk. Hij was een van de mogelijke vervangers voor Hazard. "Hij staat dicht bij zijn terugkeer, maar door zijn voorgeschiedenis willen we geen risico's nemen."

Er zijn na het treffen op bezoek bij Genk nog zes speeldagen in de play-offs. Daarin kan Yari Verschaeren zeker nog van waarde zijn voor paars-wit, een extra reden om nu niet meteen te veel risico's te gaan nemen dus.

Gattoni als vervanger van Debast?

Als klap op de vuurpijl moet Anderlecht het ook zien te rooien zonder de geschorste Zeno Debast. Federico Gattoni lijkt de meest waarschijnlijke vervanger voor hem. Brian Riemer liet daar zelf ook weinig twijfel over bestaan.

"Federico heeft ervaring en kan met grote matchen omgaan. We zullen hem goed kunnen gebruiken", was hij duidelijk. Wie de rol van Thorgan Hazard gaat overnemen is nog niet zeker, meer dan waarschijnlijk wordt het Francis Amuzu.