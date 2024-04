Club Brugge houdt voet bij stuk, ondanks hevige kritiek van de supporters

Club Brugge plaatste zich voor de halve finale van de Conference League. Daarin wacht een dubbel duel met het Italiaanse Fiorentina.

Club Brugge kwalificeerde zich donderdagavond met een eenvoudige overwinning op bezoek bij PAOK Thessaloniki voor de halve finale van de Conference League. Daarin krijgt het een Italiaanse club voor de kiezen.

“Dit is historisch en we willen het dan ook op een historische manier met onze fans beleven”, vertelt CEO Bob Madou aan Het Laatste Nieuws.

Eén ding is al helemaal zeker: de prijs van een ticket blijft minstens 27 euro, zo laat Madou nog weten, ook al was er heel wat heibel over die prijs.

“Tegen Molde was er veel kritiek op de ticketprijzen, maar net als tegen PAOK gaan we ook nu diezelfde prijzen behouden. Dit zijn uitgaven die de fan niet in zijn jaarbudget heeft opgenomen, terwijl we die halve finale met een vol Jan Breydel willen beleven.”

Voorrang voor abonnees

Abonnees krijgen vanaf maandag 22 april om 10u00 de kans om een kaartje te kopen op hun vaste plaats. Hun voorrang loopt een week later af. Op dinsdag 30 april om 16u00 kunnen de abonnees die de wedstrijd liever op een andere plaats volgen wisselen.

Donderdag 2 mei om 10u00 start de verkoop voor Club ID-houders en een dag later, op vrijdag 3 mei om 12u00, gaan de overige tickets in vrije verkoop voor fans die al een Clubaccount hadden voor de loting.

Bij blauwzwart hopen ze uiteraard om voor een vol Jan Breydelstadion te spelen en zo een plaatsje te veroveren in de finale van de Conference League.