'Anderlecht mikt op miljoenentransfer bij Benfica'

RSC Anderlecht wil er graag heel wat versterking bij hebben deze zomer. Daarbij komen ze uit bij een oude bekende die ze twee jaar geleden ook al eens op de radar hadden staan. En zo blijft het zaakjes proberen te doen voor

Toen Jesper Fredberg voor zijn eerste transferperiode bij RSC Anderlecht stond in de winter van 2022 had hij niet veel financiële middelen ter beschikking. Ook toen hadden ze echter heel wat versterking nodig, zoveel was duidelijk.

Toen werd door paars-wit al aan de mouw van Tiago Gouveia getrokken. Dat was toen een 21-jarige vleugelspeler van Benfica die werd uitgeleend aan Estoril. En dus werd het een moeilijke zaak om hem los te weken.

Marktwaarde van vijf miljoen euro

Anderhalf jaar later staat Tiago Gouveia nog steeds op de radar van Anderlecht. Al zal het nog steeds niet makkelijk worden om hem in te lijven, want Benfica verlengde ondertussen zijn contract al tot juni 2028 bij de club. Ook PAOK Saloniki toont interesse volgens Griekse bronnen.

De marktwaarde van de ondertussen 23-jarige Portugese flankspeler wordt door Transfermarkt op zo'n vijf miljoen euro geschat. Afgelopen seizoen speelde hij wel maar beperkt mee voor Benfica in de diverse competities.

Toch kwam hij 27 keer (kort) in actie, alles samen goed voor 793 speelminuten. Daarin was hij met vier doelpunten en drie assists wel van waarde. Tijdens zijn uitleenbeurt aan Estoril scoorde hij het seizoen daarvoor vijf goals en gaf hij vijf assists.