OFFICIEEL: Voormalige coach van Anderlecht verrast en gaat als bondscoach van dit Europees land aan de slag

Craig Bellamy is de nieuwe bondscoach van Wales. De voormalige assistent-coach van RSC Anderlecht moet de Welshmen naar het WK van 2026 loodsen.

Wales heeft een nieuwe bondscoach. Craig Bellamy moet The Dragons naar het WK 2026 loodsen. Hij tekende een contract tot na het EK van 2028. De voormalige assistent van Vincent Kompany komt over van Burnley FC.

Op die manier kennen we ook meteen hét voornaamste doel van Bellamy: kwalificatie voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Voor het EK 2028 is Wales er als gastland automatisch bij.

© photonews

Het Welshe voetbal verkeert momenteel in een dipje. The Dragons slaagden er onder impuls van Gareth Bale enkele toernooien op rij in om de eindfase te halen. Meer zelfs: in Frankrijk verloor België zelfs de kwartfinale van de Welshmen.

Op het EK in Duitsland - het toernooi gaat momenteel de laatste fase in - was Wales er niet bij. The Dragons eindigden achter Kroatië en Turkije op de derde plaats in hun poule. Bellamy moét dus beter doen richting 2026.

A new @Cymru Head Coach has been appointed. pic.twitter.com/iaAWbi2YWa — FA WALES (@FAWales) July 9, 2024

De voorbije twee seizoenen was Bellamy aan de slag als assistent van Vincent Kompany bij Burnley. De 44-jarige coach - hij kwam zelf 78 keer in actie voor het Welshe nationale elftal - maakt de overstap naar Beieren niet mee en kiest voor een nieuwe uitdaging als hoofdcoach.