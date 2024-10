Tedesco geeft bij afwezigheid van Lukaku eindelijk hoop aan man-in-vorm: "Hij verdient het al lang om veel meer te spelen"

Domenico Tedesco wil voor een resultaat gaan tegen Italië en Frankrijk, maar of dat realistisch is met deze groep, valt nog maar af te wachten. In ieder geval gaat hij dingen proberen, zowel qua systeem als veldbezetting.

De eerste vraag was er meteen één of Tedesco zijn systeem niet zou aanpassen naar een achterlinie met drie. "Het systeem is niet het belangrijkste. Een achterlijn met vier of met vijf, zoals we tegen Oostenrijk al deden..."

"Het systeem hangt altijd af van de spelers die je ter beschikking hebt. Daarnaast willen we een zekere stijl hebben, al moet je soms ook niet naïef zijn. We moeten de beste spelers op de beste posities proberen zetten", aldus Tedesco.

Experimenteren of vol voor de zege gaan? Dat is echter de vraag. "Het resultaat is altijd belangrijk. We willen ons niet verschuilen achter de omstandigheden, maar die zijn er wel. Er ontbreken heel wat spelers en we hebben heel wat jonge gasten opgeroepen. De focus ligt altijd op het resultaat, maar er zijn veel andere zaken die we willen zien."

Lukaku besliste om niet te komen, maar kan er evengoed in november weer bij zijn

Het lijstje afwezigen is indrukwekkend, maar dat biedt dus kansen aan andere spelers. Bijvoorbeeld voor Charles De Ketelaere, die op een heel hoog niveau speelt bij Atalanta, maar onder Tedesco veelal over het hoofd werd gezien. "Hij zou het inderdaad verdienen om meer speeltijd te krijgen", knikte Tedesco.

"Hij speelt een belangrijke rol bij Atalanta en dat kan hij ook voor ons doen. Daarom ook dat we bij het vorige kamp besloten om iets te veranderen. We hebben niet bekeken wie er bij ons was op het EK, maar wel om kansen te geven aan jongens die we wilden zien."

Met CDK dan in de rol van Romelu Lukaku? Niet zijn beste positie, maar wel eentje die hij aankan. Die van De Bruyne kan natuurlijk ook. De Italiaanse pers was trouwens meer dan benieuwd waarom Big Rom er niet bij is. "Wel Romelu besliste om niet te komen. Maar hij heeft ook niet gezegd wanneer hij terugkomt."

"Dat kan evengoed in november al zijn. Ik begrijp ook waarom. Zijn transfer naar Napoli kwam heel laat. Zijn voorbereiding was dus niet top. We zitten op dezelfde lijn en er is geen probleem. Er is een nieuwe generatie vol talent en daar zijn we blij mee."