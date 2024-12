Ex-ref Tim Pots heeft zorgwekkende mening over de Belgische arbitrage: "Geen pretje om VAR te zijn"

Vijftien speeldagen lang ging het best vrij goed met de arbitrage, maar sinds twee speeldagen liggen ze weer zwaar onder vuur. Afgelopen weekend was er amper een match te vinden waarin er achteraf niks te doen was over de scheidsrechterlijke beslissingen. Ex-ref Tim Pots wijst naar de kwaliteit.

De strafschopfases in KV Mechelen-Club Brugge, niet gefloten overtredingen in de zestien, vreemde beslissingen... Het passeerde allemaal de revue.

Net als vorige week toen er discussie was over de trekfout van Coosemans tegen Gent, de rode kaarten voor Torunarigha en Samoise in diezelfde match, de 2-2 met hands van Bangoura tegen STVV en het handsspel van Brandon Mechele.

"Ik hoop niet dat dit ervoor zorgt dat er weer stemmen opgaan om de VAR af te schaffen”, zegt Pots in HLN. “Want we hebben in de beker gemerkt dat we nóg slechter af zijn als er geen VAR is. Vraag het maar aan AA Gent.”

Dan wijst hij naar de bekermatch van Gent tegen Union waar geen VAR was en er geen bewijzen waren dat de 2-1 van Fuseini uit buitenspel werd gescoord. Voor Pots is het duidelijk: er zijn te weinig goeie veldscheidsrechters die het spel goed zien.

“Er is al een tijdje te weinig kwaliteit óp het terrein, waardoor we in verhouding te veel op de VAR moeten terugvallen. En hoe meer VAR-interventies er gevraagd of gedaan worden, hoe meer kans dat er foutieve interventies zullen tussenzitten. En ook de regels rond handspel veranderen om de haverklap. Nee, vandaag moet het geen pretje zijn om als VAR aangeduid te worden.”