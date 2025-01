Het wordt concreter: Anderlecht voert serieuze gesprekken met Siebe Van Der Heyden

Anderlecht verkeert momenteel in een situatie waarbij het dringend behoefte heeft aan verdedigende versterking. De defensieve lijn van de Brusselse club is behoorlijk verzwakt en er wordt gemikt op twee transfers. Die van Siebe Van Der Heyden wordt inmiddels concreter.

Van Der Heyden speelde in de jeugd voor Anderlecht en is linksvoetig. De onderhandelingen met de 26-jarige verdediger van Mallorca zijn in volle gang, maar er is nog geen akkoord tussen RSCA en de Spaanse club.

De situatie rondom Van der Heyden is opmerkelijk, gezien zijn eerdere uitspraken als speler van Union, waarin hij verklaarde dat hij nooit voor Anderlecht zou willen spelen.

Toch lijkt het nu dat Anderlecht een kans ziet in de verdediger, die de afgelopen maanden bij Mallorca weinig speelminuten kreeg en het momenteel moeilijk heeft.

De speler zelf bevond zich recent in Saoedi-Arabië voor de halve finale van de Spaanse Supercup tegen Real Madrid, maar hij stond daar niet op het veld. Hij komt binnenkort naar België om persoonlijke zaken te regelen, wat een indicatie is dat een overgang naar Anderlecht mogelijk dichterbij komt.

Anderlecht voert gesprekken om Van der Heyden terug naar België te halen, maar er is nog geen officiële bevestiging van een akkoord tussen de club en Mallorca. Wat wel duidelijk is, is dat Anderlecht serieus geïnteresseerd is in de verdediger.

De vraag is echter of hij de topprioriteit heeft, aangezien er nog andere opties op tafel liggen. Anderlecht blijft ook hard werken aan een deal voor Nobel Mendy, de 20-jarige Senegalese verdediger van Real Betis. Anderlecht is bereid om Mendy te huren tot het einde van het seizoen, met een verplichte aankoopoptie afhankelijk van prestaties en voorwaarden, en zou deze aanbieding snel naar Spanje sturen.

Van der Heyden's situatie is dus niet zonder complicaties. De speler zou een versterking kunnen betekenen voor een defensie die het momenteel moeilijk heeft, zeker gezien zijn ervaring in de Spaanse competitie en zijn veelzijdigheid als centrale verdediger. Anderlecht zou met deze versterking, gecombineerd met een mogelijke deal voor Mendy, de gewenste defensieve stabiliteit kunnen verkrijgen.