📷 'Tweede ploeg meldt zich voor Skov Olsen, Club Brugge lost minimale vraagprijs'

Vandaag raakte bekend dat Andreas Skov Olsen een persoonlijke deal heeft gesloten met Wolfsburg. De Duitse club moet echter wel nog een akkoord met Club Brugge vinden.

Volgens verschillende bronnen heeft Wolfsburg een bod gedaan, dat niet eens de helft is van wat Club Brugge voor de Deen zou willen krijgen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri wil Club Brugge minstens 17 miljoen euro krijgen voor Skov Olsen. Wolfsburg denkt aan een bedrag tussen 10 en 15 miljoen, maar volgens Het Nieuwsblad was het eerste bod amper 8 miljoen euro.

Tavolieri meldt ook dat er vanuit Frankrijk interesse is om de Deense spelmaker van Club Brugge binnen te halen. Het gaat om Stade Rennais.

Bij blauwzwart maken ze zich sterk dat een vertrek van Skov Olsen helemaal niet van moeten is. Hij ligt nog tot 2026 onder contract in het Jan Breydelstadion, maar bij een correct bod mag hij vertrekken.

