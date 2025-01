OFFICIEEL: Olivier Renard speelt het klaar en verlost Anderlecht definitief (!) van één van de grootste flops van de voorbije jaren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Olivier Renard heeft een oplossing gevonden voor Ishaq Abdulrazak. De Nigeriaanse winger krijgt een nieuwe kans in Zweden.

Olivier Renard is geslaagd in een transfer waar Jesper Fredberg de tanden op stuk bleef bijten. Ishaq Abdulrazak is niet langer een speler van RSC Anderlecht.

De Belgische recordkampioen betaalde in 2022 drie miljoen euro om de Nigeriaan weg te halen bij IFK Norrköping. Een succes werd het verhaal nooit.

We lieten enkel dagen geleden al weten dat Ishaq de mogelijkheid had om terug te keren naar Zweden. Die transfer is inmiddels helemaal rond.

De 23-jarige flankaanvaller zette zijn krabbel onder een contract tot medio 2027 bij IFK Värnamo. Een transfersom is niet gekend, maar het staat vast dat Anderlecht verlies boekt.

Transfersom

Toch levert Renard goed werk. Värnamo wou Ishaq aanvankelijk huren tot het einde van het seizoen, maar het gaat dus wel degelijk om een definitieve transfer.