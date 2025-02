In paars kostuum met wit hemd: Wouter Vandenhaute spreekt klare taal over bekermatch van Anderlecht

Voorzitter Wouter Vandenhaute dook op het Gala van de Gouden Schoen op in paars kostuum. Hij sprak er vooraf ook over de bekerfinale.

Anderlecht verloor vier van zijn acht laatste wedstrijden. De bekermatch, de terugwedstrijd van de halve finale, van deze week is dan ook van cruciaal belang.

“We willen heel graag naar de Heizel, om er deze keer wél de beker te winnen”, klonk het bij Het Laatste Nieuws. “Drie jaar geleden waren we er al dichtbij, maar dan moeten we eerst voorbij Antwerp. Dat zal niet makkelijk zijn, maar we gaan er keihard voor.”

Vandenhaute is vooral blij dat zijn ploeg nog op drie fronten kan strijden. “Laat ons eerst focussen op donderdag, nadien competitiematchen blijven winnen en dan zien wat we op Fenerbahçe kunnen gaan doen. Het seizoen is nog lang en we gaan de rekening aan het einde daarvan maken.”

Trainer David Hubert was ook van de partij, maar hij liet weten dat hij zo vroeg mogelijk in zijn bed wou liggen. Om 8 uur heeft hij woensdagavond al een meeting met zijn staff.

“We willen op alle fronten meestrijden, maar in de beker kunnen we op twee wedstrijden een prijs pakken”, zei de coach. “Die kortste weg willen we niet laten liggen. Nadien zal de focus meteen naar de competitie gaan en de Europa League. Drie wedstrijden per week is dan ook niets nieuw.”