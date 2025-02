Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zeggen welke kwaliteiten van Hans Vanaken ze graag zouden hebben

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hans Vanaken heeft de Gouden Schoen voor de derde keer gewonnen. Geen grote verrassing dus op het gala, bijna iedereen was het er wel over eens dat hij de verdiende winnaar zou zijn.

Hans Vanaken maakte in België al jarenlang veel indruk. Hij wordt gezien als de meest consistente speler van de competitie. De middenvelder staat er iedere week, en is nagenoeg nooit geblesseerd.

Hij beschikt over speciale kwaliteiten, waar andere spelers misschien wel jaloers op zijn. Jan Vertonghen vertelde bij DAZN welke kwaliteit hij van Vanaken zou 'stelen'.

"Rust", opent hij duidelijk. "Omdat dat een van zijn grootste kwaliteiten is. De manier waarop hij rust kan brengen in het spel, is een factor die veel ploegen missen."

Ook voormalige winnaar, Toby Alderweireld, ziet dat zijn collega-voetballer dingen kan brengen die ze bij iedere JPL-club wel willen. Drie Gouden Schoenen win je niet voor niets natuurlijk.

"Het klinkt misschien raar, maar simpelheid. Het lijkt niet heel speciaal, maar dat is het wel in het voetbal. Om alles simpel te laten lijken. Dat doet hij", zei Alderweireld.