Johan Boskamp houdt zich niet in over bekermatchen: "Leek wel alsof Brian Riemer terug was"

De finalisten van de Croky Cup zijn bekend. Club Brugge en RSC Anderlecht spelen in mei de finale van de beker.

Club Brugge en RSC Anderlecht hadden allebei een doelpunt voorsprong uit de heenmatch van de halve finales van de Croky Cup. Een gelijkspel buitenshuis was voor allebei voldoende om door te stoten naar de finale.

Vooral de match tussen Genk en Club Brugge wist Johan Boskamp te bekoren. “Dat was smullen van de eerste tot de laatste minuut. Club Brugge had zijn momenten, maar over de volledige wedstrijd vond ik Genk de betere ploeg”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Als Nordin Jackers uitgeroepen wordt tot man van de match, dan weet je volgens de Nederlander meer dan genoeg. Het keepervraagstuk wordt trouwens een hele moeilijke voor Nicky Hayen, maar niet voor Boskamp.

“Jackers. Hij heeft alles gespeeld in deze bekercampagne. Dankzij hem gaan ze naar de Heizel. Dan moet je hem die finale ook gunnen. Dat zal Mignolet ook wel begrijpen. Hoewel bekerwinst zowat het enige is wat nog ontbreekt op zijn palmares.”

En dan was er nog Antwerp-Anderlecht, een echte bekermatch pur sang. “Geen wereldpartij, maar de intensiteit maakte veel goed. Antwerp verdiende meer. Zelfs met tien waren ze beter dan Anderlecht. Die gingen gewoon met hun kont in de eigen zestien zitten. Het leek wel alsof Brian Riemer terug was.”

Over de tweede gele kaart van Denis Odoi is Boskamp duidelijk. “Het duurde wel verschrikkelijk lang voor hij zijn tweede geel kreeg. Los daarvan was het vooral een achterlijke actie van Denis. Maar een beetje goede scheidsrechter kijkt voor zoiets de andere kant uit. In een cupmatch trek je daar geen tweede geel voor.”