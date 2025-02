Transfernieuws en Transfergeruchten 11/02: Frankowski - Still

Op 11/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Frankowski - Still

De zoveelste: Will Still krijgt weer harde klap te verwerken bij Lens

De Turkse clubs blijven zich versterken vlak voor het einde van de winterse transferperiode. Will Still verliest opnieuw een speler: Przemysław Frankowski vertrekt naar Galatasaray. (Lees meer)