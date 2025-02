Opvallend: gewezen Rode Duivel en clubicoon krijgt job bij JPL-club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van KFC Diest zag er al enkele maanden somber uit. De traditieclub slaagde er niet in om onder meer een schuld van 4.000 euro bij Voetbal Vlaanderen te vereffenen. Ondertussen is er een algemeen forfait te betreuren en dus kunnen spelers en coaches andere oorden opzoeken.

"Sommige spelers komen net voor de wedstrijd aan, en ik moet hopen dat we veertien mannen hebben", gaf Danny Boffin op dat moment aan. De spelers werden ook al meer dan een jaar niet meer betaald.

Nieuwe job

Even later zat Boffin zelf ook zonder job, maar nu heeft hij een nieuwe job te strikken. Het clubicoon van STVV gaat namelijk aan de slag bij de jeugd van De Kanaries. Hij zal er de U14 onder zijn hoede nemen.

In het verleden was hij al eens techniektrainer bij STVV en assistent onder Guido Brepoels. Nu zal hij met de jeugd aan de slag gaan en volgens de gewezen Rode Duivel zit er veel talent in Haspengouw.

Positieve gesprekken

“Ik had positieve gesprekken met coördinator Kevin Somers en tekende een overeenkomst tot het einde van dit seizoen. Nadien zien we wel verder."

"Ik zag die jonge gasten een viertal keer bezig. In de laatste wedstrijd werd het 4-4 tegen Kortrijk. Ik merkte veel interessante dingen op, heel veel talent. Begin maart geef ik mijn eerste training", aldus Boffin in Het Belang van Limburg.