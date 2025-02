Chris Coleman houdt opnieuw zijn hart vast met Thibaud Verlinden

Thibaud Verlinden speelt met OH Leuven tegen Royal Antwerp FC. Een duel dat voor de ex-speler van Beerschot net nog wat meer inhoudt.

OH Leuven is volop bezig met het verzekeren van het behoud in de Jupiler Pro League. Elk punt is dan ook meer dan welkom voor trainer Chris Coleman.

De manier waarop speelt op dat moment geen rol, zo gaf hij al mee. “Het enige waar het mij nu om gaat zijn de punten”, is hij duidelijk aan Het Nieuwsblad.

Te beginnen tegen Royal Antwerp FC, daarna ook nog Westerlo, STVV en KV Kortrijk. “Het is mijn taak om het laatste druppeltje uit de spelers te persen. Er volgt geen hoop wedstrijden om het nog recht te zetten. Het is alles of niets.”

Al moet dat laatste druppeltje niet uit iedereen geperst worden. Zeker niet als die speler Thibaud Verlinden heet. Na zijn rode kaart tegen Club Brugge in zijn eerste match voor OHL is Coleman op zijn hoede.

“Ik ga Thibaud een beetje moeten intomen, als ex-Beerschot-speler tegen Antwerp... Als hij brengt wat hij in zijn mars heeft, zullen we achteraf heel blij zijn. Hij is het type speler die tegen elke soort tegenstander iets kan brengen”, besluit hij.