"Ongelofelijke luxe": Johan Boskamp stipt twee enorme pluspunten van Club Brugge aan

Club Brugge speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Aston Villa. Toch wordt dat niet zo gemakkelijk als iedereen wel denkt.

De meeste spelers en supporters keken uit naar een duel tegen Lille in de achtste finales van de Champions League, maar uiteindelijk lootte Club Brugge een dubbel duel met Aston Villa.

“Wat me in deze campagne is opgevallen: in de omschakeling zijn ze ongelofelijk goed geworden. Hoe ze voetballend met een enorme snelheid uitbreken, daar doe ik mijn hoedje voor af. Die Talbi is echt wel een baasje”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Maar ook Simon Mignolet was broodnodig voor blauwzwart. “Daar kan je je klok op gelijk zetten. Hoe hij nu weer die penalty pakt, dat is grote klasse. En voor de beker hebben ze dan ook nog Jackers, die een wereldpartij keepte op Genk. Twee van die keepers, dat is een ongelofelijke luxe.”

Na Atalanta is Aston Villa voor velen een hapklare brok en wordt al gekeken naar een kwartfinale tegen PSG of Liverpool. Boskamp is echter veel voorzichtiger.

“Daar zou ik toch niet te makkelijk van uitgaan. Ik heb ze deze week nog zien spelen tegen Liverpool (2-2, red.) en toen waren ze écht goed. Met Rashford, Asensio en Malen erbij is het huidige Villa toch een pak sterker geworden dan de ploeg die een paar maanden geleden nog verloor in Brugge.”