🎥 Filip Joos ziet doelmannen zwaar in de fout gaan en maakt vergelijking met héél pijnlijke zaak uit het verleden

Er was afgelopen weekend heel wat te doen over de move van Mike Penders, waardoor hij een rode kaart kreeg tegen Standard en Bryan Heynen uiteindelijk onder de lat moest gaan plaatsnemen. Om vervolgens ook een strafschop in eerste instantie te stoppen.

De vergelijkingen met andere zaken uit het verleden werden snel gemaakt door de analisten overal ten lande. Zo werd gekeken naar de rode kaart voor Filip De Wilde op het EK 2000 tegen Turkije, waarna Eric Deflandre in doel moest gaan staan.

Schumacher - Battiston

Filip Joos trok zelfs een vergelijking met een nog veel pijnlijker verhaal uit het verleden uit een wedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk. "Ik moest zelfs heel even denken aan Schumacher - Battiston."

"Ik weet het dat het niet zo is, want die komt nog veel woester uit en draait zich en is nog later, maar het is wel heel even door mijn hoofd geschoten. Het is wel wild", aldus de analist bij 90 Minutes.

En wat met Shinton?

"Is het dan niet slimmer dat je u vlak stelt in plaats van te slaan?" Waarop Frank Boeckx inpikte: "Dan ga je alsnog een botsing hebben."

Ook over de zaak van Shinton werd wat gezegd: "Als hij niet komt, dan botsen de twee spelers van Gent ook tegen elkaar. Het is strafschop voor alle duidelijkheid, maar ..."