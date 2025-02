Anderlecht heeft nog grote plannen met deze speler: "Klaarstomen voor de grootmacht"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSCA Futures speelde vrijdagavond gelijk tegen KAS Eupen. Coach Jelle Coen kon geen beroep doen op Keisuke Goto, waar Anderlecht duidelijke plannen mee heeft.

RSCA Futures speelde zaterdag op verplaatsing tegen KAS Eupen. De wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel. De jonkies van Anderlecht leken de drie punten mee te gaan nemen, maar uiteindelijk Jan Gorenc daar een stokje voor.

Keisuke Goto was de week voordien goed voor twee doelpunten en een assist in de 5-0 overwinning. Deze week zat hij niet bij de selectie, want hij werd weer bij de A-kern gehaald voor de derby tegen Union SG.

Met de 19-jarige Japanner heeft paars-wit duidelijk nog plannen. "Goto was dit seizoen al belangrijk voor RSCA Futures, maar de bedoeling is uiteraard om hem klaar te stomen voor de hoofdmacht", vertelde coach Jelle Coen volgens Het Nieuwsblad. Tegen Union mocht Goto uiteindelijk geen minuten maken in de 0-2 nederlaag.

Coen staat met de Futures op de 11e plaats in de CPL, met 22 punten. "We blijven Eupen een puntje voor, maar moeten enkel naar onszelf kijken. We geloven in de eigen mogelijkheden en gaan elke wedstrijd voor de volle buit."

"We kijken in het klassement niet achterom. Ure pikte zijn goaltje mee en De Cat bevestigde zijn progressie. Daar kunnen we blij om zijn", besluit hij.