Grote teleurstelling voor Rode Duivel: uitgeschakeld door een derdeklasser

In de kwartfinales van de Duitse Beker heeft Arminia Bielefeld (Duitse derde divisie) voor een verrassing gezorgd door het Werder Bremen van Senne Lynen uit te schakelen.

In een recent interview met Het Nieuwsblad gaf Senne Lynen aan dat hij hoopt te profiteren van de komst van Rudi Garcia als coach van de Rode Duivels om eindelijk een kans te krijgen in het nationale team. "Mijn prestaties bij Werder Bremen lijken een beetje onder de radar te blijven in België, maar als je ziet wat ik hier doe, kun je moeilijk zeggen dat ik het niet verdien”, zei hij deze week.

Senne Lynen stond gisteren in de basis bij Werder Bremen in de kwartfinales van de Duitse beker tegen Arminia Bielefeld, een club uit de vierde klasse van Duitsland. Helaas kreeg hij een vervelende verrassing, want zijn team werd uitgeschakeld.

Werder Bremen, momenteel 12e in de Bundesliga, werd uitgeschakeld door Arminia Bielefeld, een voormalige Bundesliga-club die na het seizoen 2022 naar de 2. Bundesliga degradeerde en het jaar daarop naar de derde klasse zakte.

Werder Bremen werd al in de eerste helft onder druk gezet. Bielefeld maakte al het verschil met doelpunten in de 35e en 41e minuut. In de tweede helft zorgde Oliver Burke nog voor een doelpunt voor Werder, maar dat veranderde niets aan de uiteindelijke uitslag.

Voor Werder Bremen betekent dit een gedwongen uitschakeling. De halve finalisten zijn nog niet bekend, maar Arminia Bielefeld, Stuttgart en Leverkusen hebben zich al geplaatst. Vanavond wordt het laatste ticket betwist tussen Leipzig en Wolfsburg.