Niet alleen maar blije gezichten: George-Louis Bouchez bijzonder scherp na stemming over nieuw competitieformat

De stemming over het nieuwe competitieformat heeft voor heel wat emoties gezorgd. George-Louis Bouchez was allesbehalve gelukkig met de uitkomst.

Vanaf het seizoen 2026/2027 schakelt de Jupiler Pro League over naar het nieuwe competitieformat. Dat met 18 ploegen in 1A en zonder play-offs.

Francs Borains-voorzitter George-Louis Bouchez stemde mee, en was écht niet blij met het nieuwe format. Hij is van mening dat de play-offs er hadden moeten blijven.

"We hadden een goed format met de Play-offs, een dat de fans spektakel bood. Je moet wel meegaan met je tijd", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Hij vindt duidelijk ook dat we een stap achteruit zetten op deze manier. Bouchez verwijst daarmee naar de vernieuwde Champions League. "We moeten zien of dit model meer geld oplevert voor het Belgische voetbal."

"UEFA voert een nieuw format in voor de Champions League en wij zouden helemaal het omgekeerde doen? Terugkeren naar iets traditioneels dat niet overeenkomt met de verwachtingen van het publiek, noch aan de nood om een nieuw publiek aan te trekken", besluit hij.