"Zij zijn precies niet meer geïnteresseerd in de JPL": Georges-Louis Bouchez haalt uit en zegt welke topclub de grote motor was in de stemming over het competitieformat

Georges-Louis Bouchez was niet te spreken over het nieuwe competitieformat. De voorzitter van Francs Borains stormde naar buiten en gaf al een korte reactie, Het Nieuwsblad sprak later uitgebreid met hem.

De JPL schakelt in 2026-2027 over naar een competitie met 18 clubs en zonder play-offs. "Het is te gek voor woorden", zei Georges-Louis Bouchez. Hij vindt het niet oké dat de play-offs verdwijnen omdat er op deze manier heel wat matchen niet meer toe zullen doen.

Het waren vooral de grotere clubs, met meer stemkracht, die pushten voor dit format. "Club Brugge was de grote motor", geeft Bouchez prijs bij Het Nieuwsblad. "Eerlijk? Zij zijn precies alleen nog geïnteresseerd in de Champions League en niet meer in de Jupiler Pro League."

"Wat liggen zij er wakker van of het tv-contract nu 80 of 90 miljoen oplevert. Ze verzekeren zich in de Champions League toch van 50 miljoen per jaar. Anderlecht denkt ook zo en andere topclubs gingen mee overstag", gaat hij verder.

Er is ook wel het voordeel voordeel dat er minder wedstrijden gespeeld moeten worden nu. Maar dat is geen argument volgens Bouchez. "Goh, wat moeten de Premier League-clubs dan zeggen?"

"Zij spelen competitie, Europees, twee bekers...Ja, ze hebben meer geld om grotere kernen samen te stellen, maar Club Brugge kan ook zijn competities kiezen, toch. Ze zijn elk jaar quasi zeker van de Champions League. Dat ze dan in de eerste rondes van de Croky Cup met hun U23 aantreden, hé", besluit hij.