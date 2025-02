Geen 'Vuurwerk' na oproep tot boycot: CAMILLE neemt ingrijpende beslissing over topper KAA Gent - Club Brugge

Voor de wedstrijd KAA Gent - Club Brugge zou de Vlaamse popster Camille een optreden geven en het nummer Vuurwerk ten berde brengen. Bij de fans van Gent werd een oproep gedaan tot een boycot. En nu heeft Camille besloten om niet te komen wegens ziekte.

"Zangeres CAMILLE zou normaal gezien zaterdag haar hit "Vuurwerk" brengen voor de aftrap van KAA Gent - Club Brugge. Haar management laat vandaag weten dat ze helaas geveld is door de griep en er niet bij kan zijn", aldus Gent op haar webstek.

"Camille vindt het zelf bijzonder jammer want het zou de eerste keer geweest zijn dat ze zo'n belangrijke match kon bijwonen. KAA Gent vindt het spijtig dat Camille moet afhaken en wenst haar veel beterschap."

De timing van de aankondiging is op z'n minst vreemd te noemen, temeer er de voorbije dagen heel veel kritiek was vanuit de supporters van Gent op de komst van de zangeres.

Oproep tot boycot

"Beetje te ruig voor mij, had Kabouter plop geen tijd?", "Hoe krijg ik een stadion gevuld, poging 629" en dergelijke passeerden de revue op de sociale media. De harde kern riep dan weer op tot een boycot van de zangeres.

"We vragen de club om het optreden te verleggen of af te lassen, anders roepen we de supporters op om Camille te overklassen met onze gezangen", aldus Ultra's Ghent 14 via de sociale media. Zij krijgen nu hun zin door de ziekte van CAMILLE.