Het is niet Talbi, Bounida of Mokio: dit is de speler met dubbele nationaliteit waar de Rode Duivels veel behoefte aan hebben

Vlak voor de eerste selectie van Rudi Garcia, ging de strijd van start bij de Belgische voetbalbond. Hoewel Karetsas, Fernandez-Pardo en Camara hebben besloten om niet voor de Rode Duivels uit te komen, zou een jonge Belgisch-Portugees van onschatbare waarde kunnen zijn voor ons nationaal team.

Over minder dan een maand gaan de zaken serieus worden voor Rudi Garcia. De nieuwe mentor van de Rode Duivels zal zijn eerste selectie moeten bekendmaken rond het midden van maart, met het oog op de dubbele confrontatie met Oekraïne om in Divisie A van de Nations League te blijven.

Sinds de komst van Vincent Mannaert probeert de KBVB een inhaalslag te maken met betrekking tot de spelers met een dubbele nationaliteit, die vaak genegeerd werden door de voorgaande besluitvormers van de federatie. De voormalige sterke man van Club Brugge kwam echter te laat in een aantal dossiers en sommigen hebben al hun keuze gemaakt, zoals Kos' Karetsas (Griekenland), Matias Fernandez-Pardo (Spanje) en Ilay Camara (Senegal). Drie spelers die met de Belgische beloften hebben gespeeld.

Er zijn nog anderen die de Rode Duivels in de komende jaren goed zouden kunnen helpen, zoals Chemsdine Talbi (bijna bij Marokko), Zakaria El Ouahdi, Jorthy Mokio, Rayane Bounida, Kazeem Olaigbe, Noah Adedeji en nog vele anderen. Maar als we de huidige selectie van dichterbij bekijken, lijkt het erop dat een van hen nog meer zou kunnen bijdragen dan de anderen.

Diego Moreira moet een van de belangrijkste doelwitten van Vincent Mannaert zijn

Sinds het begin van de "gouden generatie" zijn de flanken van onze nationale ploeg zwak. Timothy Castagne en Thomas Meunier hebben er nooit echt uitgeblonken, hoewel ze uiteraard van dienst kunnen zijn, maar achter hen lijkt de opvolging met Maxim De Cuyper en Killian Sardella nog dun en onvoldoende. Een jonge Belgisch-Portugese speler die op elke defensieve flank kan spelen, zou van pas kunnen komen voor Rudi Garcia.

Zijn naam is Diego Moreira, de zoon van ex-Standard-speler Almami Moreira. Hij is niet erg bekend in België, omdat hij Luik en Standard op 16-jarige leeftijd heeft verlaten om naar Chelsea te gaan. Vervolgens werd hij uitgeleend aan Lyon door de Blues, maar dit avontuur aan de Rhône was geen groot succes. Na zes maanden werd hij in januari 2024 teruggeroepen door Chelsea om het seizoen in Londen af te maken, voordat hij afgelopen zomer door Straatsburg werd gekocht, dat dezelfde eigenaar heeft als Chelsea, voor 2 miljoen euro.

In de Elzas heeft de 20-jarige linkervleugel zich laten zien. Als vaste waarde in de Ligue 1 heeft Diego Moreira sinds het begin van het seizoen een doelpunt gescoord en vijf beslissende passes gegeven, maar vooral is hij een van de U21-vleugelverdedigers die de bal het best vooruit beweegt in Europa. Hij behoort ook tot de U23-vleugelverdedigers die de meeste voorzetten hebben gegeven in de vijf grootste Europese competities.

Mannaert en de Portugese onverschilligheid om hem van gedachten te doen veranderen?

Ondanks zijn debuut bij de Belgische U15, koos hij voor de rest van zijn jeugdloopbaan voor Portugal. Hij werd zelfs opgeroepen voor het EK onder 21 in 2023, waarbij hij speelde tegen de Jonge Duivels.

Deze week deden onbevestigde geruchten de ronde over een ontmoeting tussen Vincent Mannaert en Diego Moreira, aangezien Rudi Garcia de flankverdediger/wingback wel in gedachten zou hebben voor de kwalificaties voor het WK 2026.

Als, zoals aangekondigd, hij vastbesloten zou zijn om zijn opties te overwegen terwijl Portugal hem nog niet heeft opgeroepen voor een selectie bij de A-ploeg, zou Mannaert wel eens heel dichtbij kunnen zijn om zijn eerste "binationale" coup te slaan sinds zijn aantreden bij de federatie.