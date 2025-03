Vader van Vincent Kompany houdt zich niet in over Anderlecht: "Het grote gebrek?"

Vincent Kompany schopte het in enkele jaren van trainer van Anderlecht tot coach van Bayern München. Niet mis, maar toch leek men niet te geloven in hem in het Lotto Park.

Vincent Kompany wou op zijn manier trainer van RSC Anderlecht zijn, maar dat werd hem duidelijk niet in dank afgenomen. Nochtans liet hij veel spelers doorgroeien, maar was er op dat moment te weinig om ook als ploeg resultaat te halen.

Zijn vertrek in het Lotto Park zal voor altijd een bepaalde stempel op zich hebben. “We zagen het aankomen. Hij heeft lelijke dingen over zich heen gekregen”, zegt vader Pierre Kompany in een interview met HUMO.

“Dat hij postjes uitdeelde aan zijn vrienden, bijvoorbeeld. Ook bij Bayern maken dezelfde drie jongens uit Brussel deel uit van zijn staf: daar kraait geen haan naar, maar bij Anderlecht werd ermee gelachen dat Flo Ngalula de verdedigers trainde. Terwijl die jongen bij Manchester United vijf jaar onder Alex Ferguson heeft getraind!”

Voor vader Kompany zegt het genoeg dat zijn zoon in Manchester een standbeeld heeft aan het stadion. “Wat hij in Burnley heeft laten zien, had ook in Anderlecht gekund. Het was de voltooiing van wat hij daar was begonnen. U gaat me toch niet vertellen dat het moeilijker is in België dan in Engeland?”

Voor Pierre Kompany had Anderlecht een gebrek aan visie. “De club liet spelers als Jérémy Doku en Albert Sambi Lokonga vertrekken, gretig als ze was om het geld te incasseren, in plaats van daar nog wat mee te wachten.”