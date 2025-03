Peter Vandenbempt heeft iets te zeggen over de titel: "Statement met megafoon"

Binnen twee weken beginnen de Champions' Play-offs en ten laatste op 25 mei weten we wie de titel zal pakken in de Jupiler Pro League. De laatste wedstrijd van de reguliere competitie heeft wel nog wat dingen duidelijk gemaakt.

KRC Genk begint aan de Champions' Play-offs met een thuiswedstrijd tegen KAA Gent. Union SG ontvangt op speeldag 1 Antwerp en Club Brugge neemt het op tegen RSC Anderlecht.

Klasseverschil

De top-3 kan zo met een thuiswedstrijd meteen wat meer afstand nemen van de nummers 4, 5 en 6. De laatste speeldag van de reguliere competitie werd wel nog een ultiem statement van KRC Genk in de thuismatch tegen Union SG.

"Genk deelde een statement uit, met de megafoon gebracht door de autoritaire leider", aldus Peter Vandenbempt over de match tussen Genk en Union SG in de gelijknamige podcast Vandenbempt.

Enorm veel vertrouwen voor Genk?

"Union zat in de goede flow, wilde komen om te winnen en was de ploeg van het moment. Maar het werd een simpel verlies en het verschil was veel groter dan de score doet vermoeden."

"Genk rolde er vanaf het halfuur over met veel spelers met goede voetjes, een krachtpatser als Tolu voorin en Union werd ook afgetroefd in de duels. Fink kan ook wisselen zonder dat er al te veel kwaliteitsverlies is. Dat is anders dan bij Club Brugge."