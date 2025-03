Uitspraak met verregaande gevolgen voor clubs en supporters: rechtbankzege Ultras héél belangrijk precedent

De rechtbank heeft geoordeeld in het voordeel van de Charleroi Storm Ultras, waardoor een collectieve straf die door Sporting Charleroi was opgelegd, is teruggedraaid. Deze uitspraak kan als precedent dienen voor andere supportersgroepen die soortgelijke collectieve sancties willen aanvechten.

De zaak ontstond na incidenten tijdens de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en Union Saint-Gilloise op 11 januari 2025, waarbij supporters vuurwerk afstaken en het duel tweemaal werd stilgelegd. Als reactie legde de club stadionverboden op aan 63 leden van de supportersgroepen "Block 22" en "Storm Ultras 2001". Een dertigtal van deze supporters besloot daarop de club juridisch aan te vechten om de sancties ongedaan te maken. Na een maand van hoorzittingen heeft de rechtbank van Charleroi geoordeeld dat de collectieve straffen onterecht waren. Dit vonnis impliceert dat clubs in de toekomst terughoudender moeten zijn met het opleggen van collectieve sancties aan supportersgroepen. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor het Belgische voetbal. Supportersgroepen van andere clubs kunnen zich beroepen op dit precedent om collectieve straffen aan te vechten, wat de manier waarop clubs omgaan met supportersgedrag en sancties fundamenteel kan veranderen. Sporting Charleroi heeft in het verleden al maatregelen getroffen tegen supporters, zoals een vijfwedstrijdenschorsing voor de Storm Ultras na eerdere incidenten. Destijds werd een boete van 50.000 euro succesvol betwist in de rechtbank. Het is nu aan de voetbalclubs en de bevoegde autoriteiten om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor het handhaven van orde en veiligheid in stadions, rekening houdend met deze juridische ontwikkelingen en de rechten van individuele supporters.