Jonathan Lardot heeft specifieke instructies aan zijn refs gegeven voor de play-offs: "Dat moet er nog meer uit"

Met de start van de play-offs heeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot zijn refs duidelijke richtlijnen meegegeven. Hij hoopt vooral dat ze "zo onopvallend mogelijk" blijven en dat de VAR niet op zoek gaat naar fases die niemand heeft gezien.

Lardot verwijst daarbij naar de omstreden rode kaart voor Bruny Nsimba bij Charleroi eerder dit seizoen. "We moeten ingrijpen bij gewelddadig gedrag, maar toen was daar echt geen sprake van." Hij wil vermijden dat zulke beslissingen de play-offs beïnvloeden.

Ook goedkope strafschoppen, de zogenaamde "low cost penalty’s", moeten nog strikter worden geweerd. "Dat moet er nog meer uit. We werken hard aan consistentie en proberen iedereen op dezelfde lijn te krijgen", zegt Lardot in Het Nieuwsblad. De laatste speeldagen van de reguliere competitie verliepen volgens hem positief, wat hem optimistisch stemt.

Naast de technische richtlijnen hamert Lardot ook op respect binnen het voetbal. "Wie te fel komt klagen of protesteren, mag een gele kaart verwachten", waarschuwt hij. Die regel blijft ook in de play-offs van kracht.

Volgens de scheidsrechtersbaas heeft de manier waarop arbitrage optreedt een invloed op het bredere voetbalbeeld. "Als mensen thuis zien dat we niet ingrijpen, heeft dat ook impact op de lagere reeksen."

Hij hoopt op sportieve play-offs zonder al te veel discussie over de scheidsrechters. "Ons doel is om zo weinig mogelijk in de schijnwerpers te staan. Laat het spel en de spelers de hoofdrol spelen."