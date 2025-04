Pocognoli houdt zich niet in: "Opgegroeid in Neerpede heeft zijn voordelen, maar bepaalde dingen kunnen echt nog beter"

Union SG kan tijdens de play-offs rekenen op een sterke Anouar Aït El Hadj. Hij scoorde twee keer en deelde ook twee assists uit in de play-offs.

Het zijn weken die de doorslag zullen geven voor Union SG. De komende vier wedstrijden speelt het twee keer tegen Genk en Club Brugge.

Een groot wapen in die strijd is Anouar Aït El Hadj. Hij laat in deze play-offs zien dat hij een ongelofelijke meerwaarde kan zijn voor de Brusselaars.

Trainer Sébastien Pocognoli is tevreden met de progressie die Aït El Hadj doormaakt. “Als je goed aan een seizoen begint, krijg je sommige spelers mee in die spiraal”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Dat was echter niet het geval dit seizoen. “Anouar heeft veel kwaliteiten en creativiteit, maar het ontbrak hem aan een echte werkersmentaliteit op training.”

Zijn opleiding is solide, maar had verfijning nodig. “Hij is opgegroeid in Neerpede en dat heeft zeker zijn voordelen, maar bepaalde dingen kunnen echt nog beter. Zoals bijvoorbeeld de mentaliteit, het fysieke en de wil om te werken.”

Het is uitkijken of hij tegen Genk opnieuw het vertrouwen van zijn coach krijgt, want Charles Vanhoutte is terug uit blessure en zal zelf graag spelen.