"Kan ook aan het Brugse publiek liggen": Hoever gaat Burgess op Jan Breydel?

Club Brugge staat vanavond oog in oog met Union SG. Een duel dat wel eens over het randje zou kunnen gespeeld worden.

Als het duel van Union SG tegen KRC Genk een opwarmertje was voor vanavond, dan zou het wel eens een hete avond kunnen worden in het Jan Breydelstadion.

Franky Van Der Elst kijkt dan vooral hoe Christian Burgess zich zal gedragen. Hij speelt altijd op het randje en in Brugge mag het blijkbaar altijd nog wat meer zijn voor de speler van Union SG.

“Dat kan ook aan het Brugse publiek liggen, natuurlijk”, zegt de analist aan Het Nieuwsblad. “Het Brugse publiek is altijd hevig en het bezorgt hem schijnbaar plezier dat hij de fans er zo gemakkelijk kan opjutten en dat ze zo fel reageren.”

Volgens Van Der Elst zoekt Burgess de limiet op, maar gaat hij er wel nooit over. “Burgess lijkt me inderdaad een fijne gast. Hij is evenwel lang niet de enige voetballer die op het veld helemaal anders is dan ernaast.”

Ondanks het feit dat Burgess met alles en nog wat bezig is tijdens de match blijft hij heel geconcentreerd zijn wedstrijd verder spelen.

“Gezien het verleden zal Burgess hoe dan ook vanaf minuut 1 op de korrel worden genomen door het Brugse publiek”, oordeelt Van Der Elst. “Ongetwijfeld zal hij fel en agressief zijn in de duels en af en toe eens reageren richting het publiek.”

Burgess weet als geen ander dat hij zichzelf bij momenten zal moeten intomen, want als hij over de grens gaat, dan zal dat zich ook tegen Union keren.