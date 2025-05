Deal bijna rond? Thorsten Fink laat zich uit over JPL-transfer

KRC Genk heeft een héél belangrijke aanwinst voor volgend seizoen nu al zo goed als beet. Daan Heymans komt de Limburgers meer dan waarschijnlijk versterken. De deal zou in een vergevorderd stadium zitten, al is er nog geen witte rook.

De interesse van Genk in Daan Heymans is niet nieuw. Een paar weken geleden was het al duidelijk dat de aanvallende middenvelder wel eens de nieuwe aanwinst van de Limburgers zou kunnen gaan worden.

Heymans bijna van Genk?

De 25-jarige spelmaker heeft er een heel erg goed seizoen opzitten met Charleroi en speelt nog volop mee voor een Europees ticket via de Europe Play-offs.

Toch lijkt Heymans klaar voor een stapje hogerop, al moet hij bij Genk wel de concurrentie aangaan met onder meer Konstantinos 'Kos' Karetsas op zijn positie. Hier en daar klonk het vorige week al dat de deal beklonken zou zijn.

Fink laat niet in kaarten kijken

De officiële aankondiging is er nog niet gekomen en mogelijk wordt daar nog mee gewacht tot het seizoen helemaal voorbij is. Ook coach Fink wilde niet al te zwaar in zijn kaarten laten kijken.

Toch gaf hij ook wel een duidelijke hint richting de nakende deal. "Welke spelers van kleinere clubs in België ik meteen zou nemen? Ik zou er kunnen noemen, maar dat mag niet. We zijn aan het onderhandelen. Daan Heymans? Interessante speler, we zien wel. We kunnen alleszins wat meer gestalte gebruiken", klinkt het in Het Nieuwsblad.