Brusselse politie richt taskforce op en doet oproep aan iedereen die getuige was van baldadigheden voor en na bekerfinale

De politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene roept iedereen die beelden heeft van de rellen van afgelopen zondag op om die te bezorgen. De oproep komt er naar aanleiding van de gewelddadige incidenten in het centrum van Brussel en in Laken, voorafgaand aan de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht.

De rellen braken uit kort voor de aftrap van de finale. In verschillende Brusselse wijken kwamen groepen supporters met elkaar in aanvaring, onder meer aan station Brussel-Centraal, waar de politie moest tussenkomen. Ook op en rond de Houba de Strooperlaan werd er stevig gevochten.

Wie beelden heeft van de incidenten, kan die opsturen naar het e-mailadres van de politie (zpz.polbru.info@police.belgium.eu). Een gerechtelijke taskforce zal het beeldmateriaal analyseren om relschoppers te identificeren en vervolging mogelijk te maken.

In Jette en Sint-Jans-Molenbeek liep het volledig uit de hand. Groepen vermeende Club Brugge-supporters vernielden metrostellen en richtten schade aan in de openbare ruimte. Op sociale media circuleren filmpjes van ingegooide ruiten, beschadigd straatmeubilair en vuurwerk in drukke straten. In Molenbeek werd een handelszaak geviseerd, in Jette een bedrijf.

Ook na de wedstrijd bleef het onrustig. In het Brusselse metronet kwam het opnieuw tot confrontaties tussen Brugse supporters en Brusselaars. De rellen hadden dus niet alleen een impact op de wedstrijddag zelf, maar sleepten ook nadien nog aan.

De balans is zwaar: 61 mensen werden administratief aangehouden, twee gerechtelijk. Tachtig mensen raakten gewond, onder wie vier politieagenten. Ondertussen onderzoekt Unia of er sprake is van racistische motieven, zeker gezien de rellen zich onder meer afspeelden in Molenbeek, een buurt die buiten de logische route naar het Koning Boudewijnstadion ligt.