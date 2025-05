Minister Annelies Verlinden steunt Brugse fans en doet enkele opmerkelijke uitspraken over beslissing

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) heeft woensdag duidelijk gemaakt dat Club Brugge-supporters die niets te maken hadden met de rellen na de bekerfinale, niet collectief gestraft mogen worden. Z

e reageerde daarmee op het verbod van de burgemeester van Anderlecht om Brugse fans toe te laten op 18 mei. Fabrice Cumps (PS), burgemeester van Anderlecht, kondigde dinsdag aan dat supporters van Club Brugge niet welkom zijn voor de competitiewedstrijd tegen Anderlecht. Zijn beslissing volgde op de zware incidenten van afgelopen zondag, waarbij in de buurt van het stadion racistisch geweld uitbrak en infrastructuur werd vernield.

Verlinden vindt dat de maatregel van Cumps te ver gaat en roept op tot proportionaliteit. “De incidenten zijn gepleegd door relschoppers, niet door de echte voetbalfans. Het zijn mensen die komen om vernieling te zaaien, niet om een voetbalwedstrijd bij te wonen”, stelde ze op Bel-RTL. Volgens haar moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden.

Ze wees er ook op dat het vaak net de supporters met een officieel combiticket zijn die onder politiebegeleiding reizen en zich gedragen. “Die mensen maken deel uit van een georganiseerd en gecontroleerd systeem. Een verbod treft net hen, niet de echte onruststokers", aldus Verlinden.

De minister benadrukte bovendien dat een gemeentelijk verbod niet noodzakelijk effectief is tegen mensen die kwaad in de zin hebben. “Wie écht problemen wil veroorzaken, zal dat doen met of zonder verbod. Je houdt hen niet tegen met een administratieve maatregel.”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR) heeft al laten weten dat hij er overleg wil over plegen. Hij wil de nieuwe voetbalwet om beter te kunnen anticiperen en bestraffen er sneller laten komen.