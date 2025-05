148 keer beslissend in 113 wedstrijden en kampioen: voormalige speler van Standard en Club Brugge maakt indruk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maxime Lestienne doet het geweldig goed bij Lion City Sailors in Signapore. De voormalige speler van Moeskroen, Club Brugge en Standard blijft genieten aan de andere kant van de wereld.

Het afscheid van Maxime Lestienne in België was moeilijk. De voormalige speler van Club Brugge overtuigde niet bij Standard en werd enkele keren uitgefloten op Sclessin voordat hij vertrok.

In januari 2022 trok hij naar Lion City Sailors in Singapore. Het duurde niet lang voordat hij de beste speler van de competitie werd.

Sinds zijn komst heeft Lestienne 113 wedstrijden gespeeld: hij heeft 61 doelpunten gescoord en 87 assists gegeven. Afgelopen zaterdag scoorde hij het enige doelpunt voor de overwinning tegen Tanjong Pagar. Lion City is kampioen, gekwalificeerd voor de halve finale van de nationale beker en voor de finale van een continentale competitie, een soort tweede divisie van de Aziatische Champions League.

Nu 32 jaar oud, heeft Maxime Lestienne weer plezier gevonden in het spel aan de andere kant van de wereld. En met een doorlopend contract tot 31 december 2025 is de kans groot dat er in de komende weken een verlenging komt, aan het einde van het seizoen.

Als topscorer en beste speler van de competitie afgelopen seizoen, lijkt Lestienne goed op weg om deze individuele prijzen dit seizoen opnieuw te winnen.