Klaar voor stap hogerop? 'Na interesse van Mechelen en Gent is JPL-coach misschien wel iets voor Antwerp of Anderlecht'

De strijd om de Europese tickets zou nog wel eens pittig kunnen gaan worden. En dus is er ook de vraag wat de coaches van de diverse ploegen die nog in de strijd zijn voor die Europese tickets gaan doen.

RSC Anderlecht lijkt op weg naar de vierde plaats in het kampioenschap, Royal Antwerp FC naar de vijfde en KAA Gent naar de zesde. Dat zou betekenen dat Antwerp tegen Charleroi - de winnaar van de Europe Play-offs - zou moeten spelen voor het laatste Europese ticket.

Europees ticket van groot belang?

Mogelijk dat er de komende twee speeldagen nog iets gaat wijzigen, al lijkt die kans niet meteen groot gezien de respectievelijke tegenstanders van de nummers 4, 5 en 6.

Rest de vraag: wat met de coaches van de respectieve clubs? Besnik Hasi en Andries Ulderink hebben nog geen contract voor volgend seizoen en er is ook nog geen zekerheid of Anderlecht en Antwerp wel met hen gaan doorgaan.

De Mil een stap hogerop?

Danijel Milicevic kreeg wél een nieuw contract, maar ook daar valt er misschien nog een verrassing uit de bus deze zomer. Eerder was er al interesse van Gent in ... Rik De Mil van Charleroi.

Ook Mechelen polste al eens, maar lijkt nu door te zullen gaan met Fred Vanderbiest. En dan is de vraag: kan De Mil een optie worden voor Antwerp of Anderlecht? Volgens Het Nieuwsblad is hij alvast klaar voor een stap hogerop. Maar wat als Charleroi zélf Europa in mag? Afwachten ...