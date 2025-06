Opvallend: Bellamy wou ex-Anderlecht-pion naar Welshe nationale ploeg halen

Bij Wales zit er vanavond met Craig Bellamy een opvallende naam op de bank. De voormalige aanvaller van onder meer Liverpool en Manchester City is intussen bondscoach van de nationale ploeg van zijn land en kruist nu opnieuw het pad van België — al is dat achter de zijlijn.

Bellamy houdt zich echter niet enkel bezig met het sportieve; hij is ook actief op zoek naar versterking voor zijn technische staf. Zo probeerde Bellamy recent nog een Belg naar zijn ploeg te halen.

Frank Boeckx, analist bij DPG Media en voormalig doelman van Anderlecht, kreeg een bijzonder telefoontje van de Welshe bondscoach. Bellamy vroeg hem of hij het zag zitten om de Welshe doelmannen tijdelijk onder zijn hoede te nemen tijdens een trainingsstage.

Die tijdelijke opdracht kwam er omdat Martyn Margetson, de vaste keeperstrainer van Wales, zijn werk bij Swansea City nog niet kon neerleggen. Omdat de club uit de Championship nog actief was terwijl de nationale ploeg al samenkwam, had Bellamy nood aan een tussenoplossing.

Boeckx was vereerd door het aanbod, maar moest het uiteindelijk weigeren. Zijn agenda zat te vol om zich een week vrij te maken voor de buitenlandse stage, weet HLN.

De connectie tussen beide mannen is niet toevallig. Bellamy en Boeckx werkten samen bij Anderlecht, meer bepaald bij de Futures, het beloftenteam van paars-wit. Bellamy was toen hoofdtrainer, Boeckx stond in voor de doelmannen. De samenwerking was hecht, en ook naast het veld groeide het respect.