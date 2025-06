Ook Gent zijn assistent: pion met ervaring bij STVV, Club Brugge, Antwerp en Charleroi versterkt staff Ivan Leko

Een nieuwe assistentencorps voor Besnik Hasi bij Anderlecht en nieuwe assistenten voor Nicky Hayen bij Club Brugge. Dan kan KAA Gent toch niet achterblijven?

Ivan Leko werd eerder al voorgesteld als de nieuwe T1 van KAA Gent. Het was nog afwachten wie Leko als assistent zou gaan binnenhalen. Wie dacht aan Taravel, zijn assistent bij Standard? Die kwam ondertussen bedrogen uit: hij koos voor Anderlecht.

Still naar Gent

Ook een paar andere mogelijke namen werden geopperd, maar die mogen nu allemaal van tafel. KAA Gent heeft op haar website aangekondigd dat de nieuwe T2 van Gent Nicolas Still wordt.

"KAA Gent heeft met Nicolas Still (28) een nieuwe assistent-coach aan boord gehaald. Nicolas kent de Belgische competitie, want als video-analist werkte hij al voor STVV, Club Brugge, Antwerp en Charleroi."

Veel ervaring

"Hij was tussendoor ook assistent-coach bij Eupen. De voorbije twee seizoenen zette hij de stap naar een rol als volwaardige T2 in de Franse Ligue 1."

"Onder leiding van zijn broer en hoofdcoach Will Still deed Nicolas zeer waardevolle ervaring op bij Stade Reims (2023-2024) en RC Lens (2024-2025). Hij is geen onbekende voor onze hoofdcoach Ivan Leko. De twee werkten samen bij onder meer Club Brugge, maar in 2019-2020 ook bij Al-Ain FC in de Verenigde Arabische Emiraten. Welkom en veel succes in Gent, Nicolas!"