Voormalige verdediger van Standard, Gent en Cercle Brugge behaalt mooie prijs in het buitenland

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hij is ondertussen al twee seizoenen weg uit ons land, maar Noë Dussenne laat zich weer even opmerken. Hij is in Zwitserland uitgeroepen tot verdediger van het jaar. Dussenne speelt bij Lausanne Sport, dat vijfde eindigde in de Zwitserse competitie.

Noë Dussenne speelde jarenlang in verschillende defensies in ons land. Hij verdedigde onder meer de kleuren van Cercle Brugge, Moeskroen en KAA Gent alvorens hij bij Standard terechtkwam. In totaal speelde hij een driehondertal wedstrijden in onze hoogste klasse. In juli van 2023 vertrok Dussenne uit België. Hij koos voor een avontuur in Zwitserland bij Lausanne Sport. Daar werd de in Bergen geboren centrale verdediger meteen een vaste waarde. Hij heeft nu een mooie onderscheiding gekregen. Dussenne is door het Zwitserse Sport.CH namelijk uitgeroepen tot verdediger van het jaar in de Zwitserse competitie. Een hele eer voor onze landgenoot, die in de Jupiler Pro League toch niet werd aanzien als de absolute top. In twee seizoenen werkte hij al 75 wedstrijden af voor Lausanne Sport. En daarin toonde hij ook regelmatig zijn offensieve kwaliteiten. Dussenne trof al 14 keer raak, waarvan hij er 8 dit seizoen wist te maken. Prima statistieken voor een verdediger. Dussenne gaf bij La Dernière Heure aan "in de vorm van zijn leven te zitten". In de verkiezing die hij uiteindelijk won, liet de Belg onder meer Bosnisch international Leon Barisic achter zich.