'Charleroi houdt been (voorlopig?) stijf: Antwerp heeft alternatief voor De Mil op het oog én ook hij is actief in JPL'



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Royal Antwerp FC is nog steeds op zoek naar een nieuwe coach naar volgend seizoen toe. Het dacht daartoe nadrukkelijk aan Rik De Mil, maar nu zou er mogelijk een heel andere keuze gemaakt gaan worden. Voor de duidelijkheid: Rik De Mil is de topkandidaat om over te nemen bij Royal Antwerp FC en de coach zelf zou wel openstaan voor een stapje hogerop richting Deurne-Noord. De Mil nog steeds kandidaat Maar Charleroi (en zeker Mehdi Bayat) werken voorlopig nog tegen. Er wordt gesproken, maar tot op heden is er nog geen overeenkomst gevonden. En dus lijkt De Mil bij Charleroi te (moeten) blijven. The Great Old geeft voorlopig nog niet op, maar zou ondertussen wel al een alternatief aan het bekijken zijn. En ook dat alternatief is er eentje binnen de Jupiler Pro League. Euvrard als plan B? Ook Vincent Euvrard zou na een goed seizoen bij Dender namelijk in de schijnwerpers zijn gekomen van stamnummer 1. Dat wist alvast Het Laatste Nieuws te melden maandag. Hij zou een van de namen zijn op de shortlist en als Charleroi het been stijfhoudt ... Een jonge, Belgische coach die de competitie kent: wat dat betreft zijn de verschillen tussen hem en De Mil niet eens zo groot. Benieuwd of Dender hun coach wél zou willen laten gaan en hoelang het nog wachten is voor Antwerp zijn nieuwe coach kan voorstellen.



Antwerp gaat vol voor Charleroi-coach Rik De Mil, al is er nog een heel lastig probleem