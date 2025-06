Charleroi-coach Rik De Mil onthult waarom hij niet voor Antwerp heeft gekozen

Rik De Mil leek op weg naar Antwerp. The Great Old wou hem absoluut zien komen, maar uiteindelijk koos de trainer voor een verlengd verblijf bij Charleroi. Nu legt hij zijn keuze uit.

Antwerp deed er alles aan om Rik De Mil over te nemen van Charleroi. Bayat wou zijn coach absoluut niet laten gaan. De Mil luisterde wel naar The Great Old, maar heeft besloten om te blijven.

Op Mambourg waren ze enorm blij met de keuze van de trainer. De Mil is altijd enorm open gebleven over wat hij wou, en dat zullen ze overal wel appreciëren. Op een persconferentie gaf hij de redenen voor zijn verlengd verblijf bij Charleroi.

"Ten eerste voel ik me heel goed hier. Het doet me veel plezier dat we een ambitieus project en een duidelijke visie hebben. Er zijn ook sportieve vooruitzichten: we spelen Europees. En er staan ons nieuwe uitdagingen te wachten, want we gaan alweer een nieuwe ploeg bouwen, die nog sterker moet zijn dan afgelopen seizoen", zegt hij volgens Gazet van Antwerpen.

"Antwerp heeft alles gedaan om me te overtuigen en om tot een akkoord te komen met Charleroi, maar Mehdi Bayat heeft echt getoond dat hij me hier heel graag wilde houden", gaat hij verder.

"Als dat akkoord dan uitblijft, kan je als coach nog altijd beslissen om zelf op te stappen, maar ik vind dat je je contract moet respecteren. En ik heb dus beslist om te blijven. Ook vanwege de band met de mensen hier en de ambitie die de directie uitstraalt. Als ik die ambitie niet had gevoeld, had ik misschien een andere keuze gemaakt", beluit De Mil duidelijk.