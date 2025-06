D-Day voor De Mil: Kiest hij voor Charleroi of Antwerp?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rik De Mil lijkt de overstap naar Antwerp te gaan maken. De definitieve beslissing zou op vrijdag genomen worden. En het lijkt er één te zijn waar ze bij Charleroi niet tevreden over zullen zijn.

De geruchten over Rik De Mil en Antwerp dateren al van enkele weken geleden. Hoewel men aanvankelijk dacht dat het enkel geruchten waren en het niet tot een effectieve overgang zou komen, gezien het aanzienlijke engagement van de coach bij Charleroi, is de interesse van de Antwerpenaren de afgelopen dagen toegenomen.

En het zou uiteindelijk kunnen lonen. Het Nieuwsblad meldt dat De Mil vandaag zijn antwoord zal geven aan beide partijen. Verwacht wordt dat hij dan toch zal zwichten voor Antwerp, ondanks dat uitgerekend hij er met zijn team voor zorgde dat The Great Old volgend seizoen geen Europees voetbal zal spelen.

Harde klap voor Charleroi

Het is nog niet zeker of Antwerp en Charleroi ook op clubniveau tot een akkoord zullen komen. Mehdi Bayat heeft van Rik De Mil het uithangbord gemaakt van zijn nieuwe project 2027 - 2030 en wil hem niet laten gaan.

De inwoner van Eeklo zal dus mogelijks zelf ontslag moeten nemen, zich vrijkopen en bijgevolg ongeveer zes maanden salaris aan Charleroi moeten betalen. Daarna zou hij dan bij Antwerp kunnen gaan tekenen en de nieuwe trainer worden op de Bosuil.

Op iets meer dan een jaar tijd heeft De Mil Charleroi een totale metamorfose doen ondergaan. Hij nam over toen het team in de Playdowns zat. En zou hen kunnen verlaten met een Europees ticket op zak. Voor Charleroi zou het vertrek van hun succescoach een stevige klap zijn. Wie de nieuwe coach zou moeten worden, is nog niet duidelijk.