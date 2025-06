Transfer in stroomversnelling: eerste gesprekken vonden plaats tussen De Cuyper en Italiaanse club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge dreigt deze zomer flink wat sterkhouders te verliezen. Ook Maxim De Cuyper is op weg naar de uitgang: AS Roma heeft de Rode Duivel bovenaan het lijstje staan.

Er zal deze zomer heel wat gebeuren op uitgaand vlak bij Club Brugge. Ardon Jashari kan op interesse van Europese top rekenen, Joel Ordonez ook. Napoli zou in contact staan met Chemsdine Talbi.

Maar ook Maxim De Cuyper vertrekt zo goed als zeker. De vleugelverdediger is een speler waar blauw-zwart ieder weekend op kan rekenen.

Na zijn meer dan geslaagde uitleenbeurt bij Westerlo, keerde hij in vorm terug naar Club. Nu kon hij zich er tot vaste basisspeler opwerken en werd hij zelfs Rode Duivel. In de laatste wedstrijden was hij zelfs een paar keer beslissend met een doelpunt.

Sacha Tavolieri meldt dat zijn dossier vooruitgang ziet. AS Roma is geïnteresseerd. De Italianen zien in hem de perfecte vervanger voor Angeliño, die naar Al-Hilal zou trekken.

De eerste gesprekken met de entourage van De Cuyper hebben al plaatsgevonden. De club zal naar alle waarschijnlijkheid een move maken wanneer Angeliño verkocht wordt.