OFFICIEEL: Antwerp verliest sterkhouder Chery en krijgt daar nog dit bedrag voor

Antwerp FC verliest met Tjaronn Chery een absolute sterkhouder. De 37-jarige middenvelder heeft zijn terugkeer naar NEC Nijmegen afgerond, waar hij een contract voor drie seizoenen ondertekende. De ervaren linkspoot kiest zo opnieuw voor een vertrouwde omgeving.

De overstap komt niet als een verrassing. Chery speelde eerder nog een indrukwekkend half jaar bij NEC, wat hem toen een transfer naar Antwerp opleverde. In België bewees hij zijn waarde meteen: met veertien doelpunten en zes assists in competitie en play-offs was hij een van de dragende krachten.

Ondanks zijn leeftijd blijft Chery sportief overeind op het hoogste niveau. Antwerp had hem graag langer gehouden, maar de speler koos zelf voor een terugkeer naar Nederland. Dat hij NEC verkiest boven aanbiedingen van onder andere FC Twente, zegt veel over zijn band met de Nijmeegse club.

NEC is alvast opgetogen met de komst van de routinier. “Met Tjaronn halen we een op-en-top professional binnen die nog lang niet klaar is”, zegt technisch directeur Carlos Aalbers. “We hebben zijn prestaties in België nauwlettend gevolgd.” Voor coach Dick Schreuder is hij al de vierde zomerversterking.

Chery zelf kijkt vooral uit naar de sfeer in De Goffert. “Waar ik het meeste naar uitkijk? Dat als ik weer scoor, het hele stadion weer mijn liedje zingt. Zorg maar dat je stem is opgewarmd,” grapte hij bij zijn voorstelling. Zijn terugkeer zorgt nu al voor enthousiasme bij de NEC-aanhang.

Voor Antwerp is het vertrek een sportief verlies, maar geen onverwachte klap. Chery’s terugkeer naar Nederland zat er al even aan te komen, en de club wist dat het een belangrijke pion zou kwijtraken. Zijn ervaring en rendement zullen echter niet makkelijk te vervangen zijn. Antwerp krijgt nog tussen de 500.000 en 750.000 euro voor hem.